A Gebalis quer reabilitar 1600 fogos em Lisboa até ao final do próximo ano, noticia esta terça-feira o Jornal Económico. O investimento previsto é de 142 milhões de euros e vai permitir dar resposta ao mercado da habitação em 30 bairros municipais da capital. .A verba foi aprovada pela autarquia nos contratos-programa assinados em 2022. Com este valor vai ser possível possível a reabilitação e conservação de edificado em mais 25 bairros, o que se traduz na realização de intervenções em 369 edifícios com impacto em 6766 fracções, e reabilitação de mais 715 fracções habitacionais..Em 2022, a empresa, responsável pela gestão de 66 bairros municipais de Lisboa, reabilitou 327 fogos e no final do primeiro semestre deste ano somou mais 300. Até ao final do ano, a meta da Gebalis aponta para a reabilitação de um total de 600 fogos.