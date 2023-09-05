DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Gebalis quer reabilitar 1600 fogos em Lisboa até ao final do próximo ano

Verba de 142 milhões de euros vai permitir dar resposta ao mercado da habitação em 30 bairros municipais da capital.
Publicado a

A Gebalis quer reabilitar 1600 fogos em Lisboa até ao final do próximo ano, noticia esta terça-feira o Jornal Económico. O investimento previsto é de 142 milhões de euros e vai permitir dar resposta ao mercado da habitação em 30 bairros municipais da capital.

A verba foi aprovada pela autarquia nos contratos-programa assinados em 2022. Com este valor vai ser possível possível a reabilitação e conservação de edificado em mais 25 bairros, o que se traduz na realização de intervenções em 369 edifícios com impacto em 6766 fracções, e reabilitação de mais 715 fracções habitacionais.

Em 2022, a empresa, responsável pela gestão de 66 bairros municipais de Lisboa, reabilitou 327 fogos e no final do primeiro semestre deste ano somou mais 300. Até ao final do ano, a meta da Gebalis aponta para a reabilitação de um total de 600 fogos.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt