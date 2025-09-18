Geração Z: um em cada três querem mudar de emprego no próximo ano

A Geração Z usa muito mais a IA em contexto profissional do que qualquer outra e fica uma média de 1,1 anos em cada emprego, nos primeiros cinco anos de carreira. Um terço tem planos para mudar de emprego no próximo ano.Aquela geração inclui as pessoas nascidas entre 1997 e 2012, onde se incluem os primeiros "nativos digitais", ou seja, aqueles que já cresceram moldados pela internet. Os dados fazem parte das conclusões do estudo "The Gen Z Workplace Blueprint", realizado pela Randstad, para o qual foram entrevistados 11.250 trabalhadores de 15 países. Entre estes, quase metade (46%) receiam o impacto da tecnologia nos respetivos empregos, o que significa um acréscimo de 6 pontos percentuais (p.p.) face ao ano passado.Ao mesmo tempo, 75% dos membros Geração Z usam a Inteligência Artificial (IA) para adquirir novas competências, acima dos Millenials (71%), da Geração X (56%) e dos Baby Boomers (49%). São ainda 55% os que usam IA para resolver problemáticas no emprego e metade (50%) faz uso para procurar trabalho.Procura por mobilidade, rejeição da estabilidadePor outro lado, a Geração Z procura, por norma, rápida progressão de carreira, "não por ser desleal, mas por causa de uma procura por crescimento", pode ler-se no relatório. Nesse sentido, nos primeiros cinco anos de carreira, esta geração fica uma média de somente 1,1 anos em cada emprego. Em causa está, por norma, a busca por "caminhos de desenvolvimento" associados a aprendizagem ligada à IA, flexibilidade e trabalho alinhado com os seus valores.A tendência de procura da mudança é tal que um em cada três trabalhadores da Geração Z inquiridos têm a intenção de mudar de emprego no próximo ano..A Geração Z e o mercado de trabalho: desafios inesperados e ética singular.Geração Z desvaloriza salário na escolha da área profissional