Gestores mais preocupados com governo e política em julho

A preocupação dos gestores com governo e política aumentou em julho, mas a situação internacional continuou a liderar os receios, segundo um barómetro do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas (FAE).

"A Situação Internacional lidera as principais preocupações dos gestores portugueses", sendo que, apesar do decréscimo residual de 1,9% face ao mês anterior, "apresenta-se como prioritária em 43,4% das respostas", lê-se, em comunicado.

Já a maior variação comparativamente aos resultados de junho verificou-se na categoria Governo e Política, agora com 16,9%, sinalizando uma subida de 5,3%.

Para os gestores, a Contratação e Retenção de Talentos apresenta-se como a terceira maior preocupação, situando-se nos 12%, enquanto a Concorrência e Modelo de Negócio e Impostos e Tributação assumem a quarta posição, ambas com 7,2%.

Cadeias Logísticas e de Abastecimento, e Legislação e Regulação "apresentam-se em ex aequo com 3,6%, sendo que a primeira subiu 0,4% e a segunda desceu 2,7%", de acordo com os resultados do barómetro mensal do FAE.

Por fim, a Digitalização e Disrupção Tecnológica, Corrupção e Taxa de Juro e a Inflação, com valores idênticos de 1,2%, situam-se num "plano de menor relevância entre as principais preocupações dos gestores".

Nesta análise, existem também dados sobre o Índice de Otimismo dos gestores, que subiu para 3,1 face aos 2,42 observados em junho, aproximando-se do valor mais elevado do ano (3,22), que foi registado em maio.