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Gigante da Internet registou maior tráfico de sempre durante o jogo Portugal - Espanha

A DE_CIX é responsável por um enorme volume de tráfego global. Na segunda-feira, registou recordes, sobretudo em função do 'streaming' do duelo ibérico no Campeonato do Mundo.
Além dos milhões de computadores, smartphones e tablets que permitiram aos utilizadores assistir à partida
Além dos milhões de computadores, smartphones e tablets que permitiram aos utilizadores assistir à partidaFoto: Estela Silva / Lusa
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A DE-CIX registou o maior tráfego de Internet de sempre no ecossistema global que lhe pertence, durante o jogo entre Portugal e Espanha, dos 'oitavos' do Campeonato do Mundo.

Segundo revelou a empresa, o registo máximo indicou 28,4 terabits por segundo (Tbit/s), às 20:35 de Portugal Continental, nesta segunda-feira, 7 de julho. O valor equivale, por exemplo, a 15 milhões de vídeos do TikTok transmitidos em simultâneo.

Em causa está "um dos maiores eventos de streaming sincronizado do planeta", explica Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX, operador de Internet Exchange. "Poucos minutos após o início da partida, milhões de espectadores ligam-se simultaneamente para assistir à ação em direto, criando um dos maiores picos de procura sincronizada na internet atual", aponta.

Ivo Ivanov é CEO da DE-CIX desde 2022.
Ivo Ivanov é CEO da DE-CIX desde 2022.Foto: DR

O próprio salienta que este é um exemplo de como "a interligação de alto desempenho se tornou essencial para oferecer as experiências digitais perfeitas que os utilizadores esperam."

É que, além dos milhões de computadores, smartphones e tablets que permitiram aos utilizadores assistir à partida, o tráfego envolve ainda resumos gerados com IA, estatísticas dos jogos em tempo real e atividade nas redes sociais, entre outros âmbitos.

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