Gigante da Internet registou maior tráfico de sempre durante o jogo Portugal - Espanha

A DE-CIX registou o maior tráfego de Internet de sempre no ecossistema global que lhe pertence, durante o jogo entre Portugal e Espanha, dos 'oitavos' do Campeonato do Mundo.

Segundo revelou a empresa, o registo máximo indicou 28,4 terabits por segundo (Tbit/s), às 20:35 de Portugal Continental, nesta segunda-feira, 7 de julho. O valor equivale, por exemplo, a 15 milhões de vídeos do TikTok transmitidos em simultâneo.

Em causa está "um dos maiores eventos de streaming sincronizado do planeta", explica Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX, operador de Internet Exchange. "Poucos minutos após o início da partida, milhões de espectadores ligam-se simultaneamente para assistir à ação em direto, criando um dos maiores picos de procura sincronizada na internet atual", aponta.