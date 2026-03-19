Gigante digital chinês Tencent vai duplicar investimento em IA este ano

O gigante digital chinês Tencent vai duplicar este ano o investimento no desenvolvimento de produtos de inteligência artificial (IA), depois de ter aplicado cerca de 18.000 milhões de yuan (2.279 milhões de euros) em 2025.

A informação foi avançada pelo presidente da tecnológica, Martin Lau, durante uma chamada com analistas após a apresentação dos resultados anuais, que indicaram um aumento de 16% no lucro líquido, para o equivalente a 32.680 milhões de dólares (28.460 milhões de euros), e de 14% nas receitas, para cerca de 751.766 milhões de dólares (654.712 milhões de euros).

"Esperamos investir mais do dobro" em produtos de IA este ano, afirmou o responsável, referindo que o valor divulgado diz respeito apenas aos dois principais serviços – o modelo de linguagem de grande escala Hunyuan e o 'chatbot' Yuanbao – excluindo funcionalidades adicionadas a plataformas existentes e custos associados ao fornecimento de placas gráficas a clientes de computação em nuvem ('cloud').

Martin Lau explicou que os recursos para financiar este investimento terão origem nos "lucros crescentes" das principais áreas de negócio da empresa, incluindo redes sociais como o WeChat e videojogos como "Clash of Clans".

O responsável afirmou que a empresa atravessa um "período de transformação" e que o investimento estratégico em IA constitui uma "base necessária" para acrescentar valor às operações: "O impacto destes investimentos deve ser analisado separadamente dos lucros dos negócios atuais. As receitas com estes novos produtos de IA surgirão com o tempo, à medida que forem sendo utilizados".

A Tencent, que, segundo o banco Morgan Stanley, "começou tarde mas recuperou rapidamente" nesta área, procura competir com outros gigantes tecnológicos chineses, como a Alibaba, que anunciou em fevereiro de 2025 um investimento de pelo menos 55.300 milhões de dólares (48.166 milhões de euros) em três anos em IA e computação em nuvem.

Na apresentação de resultados, a empresa com sede em Shenzhen destacou ainda a contratação de "talento de topo", incluindo o recente recrutamento do investigador Yao Shunyu, antigo membro da OpenAI – criadora do ChatGPT – para liderar o desenvolvimento do modelo Hunyuan.

A tecnológica sublinhou também que a melhoria das suas capacidades em IA contribuiu para otimizar os serviços de publicidade – o segmento que mais cresceu em 2025 – e aumentar a utilização dos seus videojogos.

"A crescente capacidade do nosso modelo de linguagem HY 3.0, bem como a utilidade de produtos de IA como Yuanbao, WorkBuddy ou QClaw, são sinais iniciais encorajadores de que estes investimentos irão gerar novas oportunidades", lê-se no documento.

A Tencent, maior empresa chinesa por capitalização bolsista e uma das 20 maiores do mundo, é conhecida por desenvolver o WeChat e por ser a maior distribuidora global de videojogos, com títulos como "League of Legends".

Após a divulgação dos resultados, as ações da empresa na Bolsa de Valores de Hong Kong registavam hoje uma queda de 5,36% pelas 10:30 locais (02:30, em Lisboa), acumulando uma desvalorização de 3,43% nos últimos 12 meses.