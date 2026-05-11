Gigantes energéticas batem tecnológicas no lucro por trabalhador

As energéticas bateram a tecnologia, no que diz respeito ao lucro por trabalhador, no ano passado.

Esta é uma das principais conclusões da plataforma BestBrokers, que reuniu dados das 200 empresas cotadas em bolsa com maior capitalização em bolsa (mediante as cotações de dia 1 de abril). Ora, apesar de as duas empresas mais lucrativas por trabalhador fazerem parte do setor tecnológico, os números totais colocam a energia na dianteira.

A energia lidera o ranking, com as 16 empresas do top-200 a registarem lucros de 387.473 dólares por trabalhador, em 2025. Seguiu-se a tecnologia, nos 374.755 dólares, ao passo que as farmacêuticas completam o pódio, com 225.879 dólares. Seguem-se empresas financeiras (218,5 mil dólares por trabalhador), saúde (184,3 mil dólares), indústria (74 mil dólares) e retalho (32,1 mil dólares).

Numa análise por empresa, é possível perceber que os valores mais altos vêm da tecnologia. É que a AppLovin superou toda a concorrência, com os lucros a atingirem 3,71 milhões de dólares por trabalhador. Pouco conhecida em Portugal, esta especializa-se em tecnologias de marketing para empresas.

Segue-se a número 1 do mundo e de Wall Street, em capitalização bolsista. A Nvidia viu os lucros por trabalhador atingirem 2,86 milhões de dólares por trabalhador. A terceira empresa vem do setor da saúde: falamos da Weltower, com 1,32 milhões.

A primeira energética surge na quarta posição da lista e é a empresa não sediada nos EUA mais bem posicionado nesta estatística. É o caso da petrolífera Saudi Aramco, cujos lucros ascenderam a 1,23 milhões de dólares por trabalhador. Consulte em seguida as primeiras 10 colocadas, numa lista que elenca setores de atividade, país de origem, capitalização de mercado, número de empregados, lucro em 2025 e, finalmente, o lucro por trabalhador.