Goldman Sachs deve liderar IPO da SpaceX que pode tornar‑se na maior entrada em bolsa de sempre

O Goldman Sachs deverá ser o banco liderante no processo de entrada em bolsa da SpaceX, noticiou o Wall Street Journal, com o Morgan Stanley a assumir também um lugar de liderança na operação.

Outras instituições referidas no prospeto incluem o Bank of America, o Citigroup e o JP Morgan Chase, segundo a publicação Investing.

A oferta pública inicial da empresa de Elon Musk poderá captar até 75 mil milhões de dólares, cerca de 64,6 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual, valor que ultrapassaria o recorde anterior da Saudi Aramco em 2019.

A avaliação projetada aproxima‑se dos 1,7 triliões de dólares (1,4 biliões de euros aproximadamente), o que, em caso de confirmação, faria da SpaceX uma das dez empresas cotadas mais valiosas do mundo.