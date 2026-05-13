Google discute colocar 'data centers' no espaço em parceria com a SpaceX

O processo de expansão da Inteligência Artificial (IA) pode, em breve, levá-la... ao espaço. Google e Elon Musk estão no centro do tema.

Segundo reporta o Wall Street Journal, que cita fontes próximas do processo, a Google e a SpaceX estão em conversações para potencialmente colocar data centers a orbitar em torno da Terra. De resto, esta evolução é um objetivo definido por Elon Musk no passado recente.

A Google tem avançado com a instalação dos mesmos um pouco por todo o mundo. Por esta altura, quer, inclusive, abrir um nos Açores. Ora, olhando para o futuro, equaciona colocar outros no espaço. Uma decisão que resultaria de uma parceria com a SpaceX, que é liderada por Elon Musk e constrói foguetões.

A ideia de colocar data centers em órbita foi lançada pelo próprio empresário, que garante que estes são mais baratos do que os instalados no solo terrestre.

O eventual acordo, caso fique firmado, surgirá após outro estabelecido entre a SpaceX e a Anthropic, outro grande player global da IA. O mesmo dita que a criadora do Claude e de outros modelos de linguagem passa a poder fazer uso das capacidades do data center da xAI em Memphis, Tennessee (EUA).

Recorde-se que, por esta altura, a SpaceX prepara-se para lançar uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), de forma a passar a estar cotada em bolsa. A respetiva avaliação poderá abrir nos 1,75 biliões de dólares (1,5 biliões de euros, ao câmbio atual), segundo estimam os analistas.

Por outro lado, a Alphabet, dona da Google, está cotada em Wall Street e é uma das 'Sete Magníficas'. Terminou a sessão de terça-feira a rondar 4,67 biliões de dólares.