Google e Tesla têm planos para disparar investimentos em IA e geram pânico nos mercados

A Alphabet (dona da Google) e a Tesla anunciaram planos de investimento em Inteligência Artificial (IA) que vão muito além do esperado. O resultado é a desilusão dos investidores, que resulta em quedas agressivas das empresas na bolsa.

A época de resultados na bolsa de Wall Street está no início. Alphabet e Tesla apresentaram contas na noite quarta-feira, 22 de julho, e os números que explicam os planos de investimento são os mais altos de sempre e voltam a estar sob os holofotes.

No caso da empresa-mãe da Google, a estimativa de capex para 2026 aponta para 195 a 205 mil milhões de dólares. Este indicador diz respeito ao investimento em ativos físicos e de longo prazo, como é o caso de infraestrutura para data centers, que permitem a operação do Google Gemini, o assistente de IA da Google.

A empresa arrisca-se, de resto, a ser a que mais investe no decurso de todo o ano, em função dos números divulgados. Ao mesmo tempo, o Fluxo de Caixa Livre (Free Cash Flow) ficou abaixo de zero, nos 5,9 mil milhões de dólares negativos.

Tesla tem números mais baixos, mas um disparo agressivo

O desenvolvimento de carros autónomos e robôs humanoides também está longe de ser barato.

Prova disto são as perspetivas de investimento da Tesla, na ordem de 25 mil milhões de dólares em capex. Se assim for, falamos de uma triplicação face ao valor homólogo, depois do aumento de 142% no segundo trimestre, para 5,79 mil milhões de dólares.