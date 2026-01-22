A explosão da Inteligência Artificial está a alavancar a construção de gigantescos centros de dados.
Google, Microsoft e Meta investem em energia nuclear para impulsionar IA

Os centros de dados são hoje centrais nas operações das tecnológicas, visto serem cruciais para os modelos de Inteligência Artificial. Exigem grande quantidade de energia e o nuclear é a aposta.
Três das maiores tecnológicas do mundo estão a entrar na indústria energética, com investimentos em energia nuclear.

O impulso da Inteligência Artificial (IA) é notório a vários níveis e depende, em toda a linha, dos centros de dados (data centers, em inglês). Estes processam enormes quantidades de energia e permitem o funcionamento dos modelos de linguagem, por exemplo.

Neste contexto, são várias as gigantes tecnológicas que procuram as melhores alternativas...e a energia nuclear parece reunir o maior consenso. Apesar dos resíduos que resultam da produção serem uma desvantagem, a emissão de CO2 é muito reduzida, ao contrário de outras fontes de energia tradicionais.

Pelo menos se olharmos para Silicon Valley, já que Alphabet (dona da Google), Microsoft e Meta estão a realizar uma aposta forte.

Na semana passada, a dona do Facebook, Instagram e Whatsapp assinou três acordos que garantem um total de 6,6 gigawatts (GW) de eletricidade que provém precisamente do nuclear. Em causa está o equivalente ao consumo de uma cidade com cinco milhões de habitações nos EUA.

Os investimentos da Meta reforçam uma tendência que já vem de trás. Em dezembro, a Alphabet assinou com a energética NextERA um contrato que determina a compra de eletricidade que resulta de energia proveniente de reatores nucleares. Em outubro de 2024, já havia acordado algo semelhante com a Kairos Power.

No mês anterior, em setembro de 2024, foi a vez da Microsoft, que estabeleceu um acordo com a Constellation Energy para a compra, durante 20 anos, de eletricidade com a mesma origem.

Também a Amazon está a seguir pelo rumo do nuclear, pelo que se ligou à Talen Energy, tendo em vista a compra de energia nuclear. O contrato é válido até 2042, envolve 650 milhões de dólares e a eletricidade será destinada aos centros de dados da Amazon Web Services.

