Google, Microsoft e Meta investem em energia nuclear para impulsionar IA

Três das maiores tecnológicas do mundo estão a entrar na indústria energética, com investimentos em energia nuclear.

O impulso da Inteligência Artificial (IA) é notório a vários níveis e depende, em toda a linha, dos centros de dados (data centers, em inglês). Estes processam enormes quantidades de energia e permitem o funcionamento dos modelos de linguagem, por exemplo.

Neste contexto, são várias as gigantes tecnológicas que procuram as melhores alternativas...e a energia nuclear parece reunir o maior consenso. Apesar dos resíduos que resultam da produção serem uma desvantagem, a emissão de CO2 é muito reduzida, ao contrário de outras fontes de energia tradicionais.

Pelo menos se olharmos para Silicon Valley, já que Alphabet (dona da Google), Microsoft e Meta estão a realizar uma aposta forte.