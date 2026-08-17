Governo alemão admite vender participação no Commerzbank ao UniCredit se houver acordo

Altos responsáveis do Governo alemão estão a ponderar vender a participação estatal de 12,7% no Commerzbank ao banco italiano UniCredit, caso as duas instituições cheguem a um acordo estratégico, segundo fontes próximas do processo citadas pela Bloomberg.

Embora esta não seja uma posição oficial de Berlim, membros do governo estarão disponíveis para iniciar negociações sobre a transação, perante a possibilidade de o UniCredit assumir o controlo do segundo maior banco comercial alemão.

Segundo a Bloomberg, o governo alemão procura facilitar um entendimento entre as duas entidades que seja economicamente e estrategicamente favorável, permitindo ao Commerzbank continuar a desempenhar um papel relevante no sistema bancário do país.

A posição de Berlim representa uma mudança face à oposição firme manifestada nos últimos meses à operação do UniCredit, depois de o banco italiano ter aumentado significativamente a participação no Commerzbank, podendo vir a assumir o controlo da instituição alemã.

O UniCredit encerrou o período de aceitação da oferta voluntária de aquisição do Commerzbank com a adesão de ações representativas de 17,60% do capital social do banco alemão, elevando a participação para 47,59%.

No entanto, o banco italiano explicou que essa participação corresponde a 49,65% dos direitos de voto do Commerzbank, uma vez que as ações próprias detidas pelo banco alemão não conferem direitos de voto.

O UniCredit iniciou em 05 de maio o período de adesão à Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre o Commerzbank, através da qual pretendia ultrapassar o limiar de 30% e que previa a troca de 0,485 ações do banco italiano por cada ação do banco alemão.

O presidente executivo do UniCredit, Andrea Orcel, manifestou recentemente confiança na possibilidade de o banco italiano assumir o controlo do Commerzbank a partir do quarto trimestre, admitindo também a possibilidade de fazer concessões nas próximas negociações com o Governo alemão.