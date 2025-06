Governo aprova redução da taxa de segurança aeroportuária para 1,80 euros

De acordo com a quinta alteração à portaria que fixa o valor das taxas de segurança a cobrar nos aeroportos e aeródromos, publicada na quarta-feira e com efeitos a partir de quinta-feira, "o montante da taxa de segurança, [...] respeitante aos aeroportos integrados na rede ANA, é fixado em (euro) 1,80 por passageiro embarcado, independentemente do respetivo destino".