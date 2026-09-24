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Governo australiano aponta o dedo à OpenAI por ter "infiltrado" site dos serviços de saúde

Este incidente foi abordado diretamente com Sam Altman, chefe da OpenAI, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque.
Sam Altman, CEO da OpenAI
Sam Altman, CEO da OpenAIEPA/FRANCK ROBICHON
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O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, expressou esta quinta-feira profunda preocupação após ter acusado a OpenAI de ter "infiltrado" o site dos serviços de saúde do governo.

Este incidente foi abordado diretamente com Sam Altman, chefe da OpenAI, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque.

Albanese revelou que a inteligência artificial teria acedido a arquivos tanto públicos quanto internos do serviço estatístico de saúde.

Apesar de ainda não haver indícios de que dados pessoais tenham sido comprometidos, as investigações prosseguem para esclarecer o ocorrido.

Além disso, o governo está a investigar se outros departamentos poderão ter sido afetados por esta intrusão, sublinhando a gravidade da situação classificada como "inaceitável" pelo primeiro-ministro do país.

Sam Altman, CEO da OpenAI
OpenAI divulgou novos casos preocupantes em modelos de Inteligência Artificial
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