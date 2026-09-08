Governo conclui compra de 13,7% do capital da REN à Pontegadea de Amancio Ortega

O Governo concluiu a aquisição de 13,7% do capital da REN – Redes Energéticas Nacionais à Pontegadea, sociedade de investimento do fundador da Inditex, Amancio Ortega.

A transação foi comunicada ainda na segunda-feira, 7 de setembro, pela gestora das redes de eletricidade e gás em Portugal ao mercado, com uma informação remetida pela Pontegadea Inversiones, a empresa de Amancio Ortega que detinha a participação na empresa portuguesa.

A Pontegadea transferiu para à Parpública 91.723.676 ações da REN, o equivalente a 13,7% do capital, “na sequência da verificação da condição suspensiva prevista no contrato de compra e venda celebrado com a Parpública a 14 de agosto”.

A operação representa o regresso do Estado ao capital da empresa considerada estratégica para Portugal e a saída total da Pontegadea da REN, de acordo com a informação comunicada pela empresa.

A 'holding' de Amancio Ortega indica que deixou de ter ações na REN, sem referir o valor da transação.