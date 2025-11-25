Governo de Espanha abre porta à OPA da Bondalti sobre a espanhola Ercros

O governo de Espanha não vai levar a conselho de ministros a oferta pública de aquisição (OPA) da Bondalti sobre a espanhola Ercros. A aprovação do respetivo prospeto fica dependente da Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o regulador dos mercados de capitais em Espanha. Recorde-se que a empresa portuguesa é um produtor industrial químico. No dia 5 de março do ano passado, avançou com uma oferta que incide sobre 100% do capital da Ercros.Num comunicado da Bondalti, publicado esta terça-feira, 25 de novembro, no site da Ercros, faz-se saber da decisão, tomada pelo ministro da Economia, Comércio e Negócios de Espanha. A posição de Carlos Cuerpo Caballero valida a oferta apresentada pela empresa do Grupo José de Mello, no sentido em que não terá de ser discutida em conselho de ministros daquele país.No comunicado que data de 24 de novembro, salienta-se que, "hoje [24 de novembro], tornou-se firme e eficaz a resolução de autorização da concentração económica resultante da Oferta [da Bondalti sobre a Ercros], sujeita aos compromissos publicados como Outra Informação Relevante em 30 de outubro de 2025, concedida pela Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) nessa mesma data, uma vez que o Ministro da Economia, Comércio e Empresa não considerou conveniente elevar a operação ao Conselho de Ministros”..Alvo da Bondalti: Ercros regista prejuízo superior a 41 milhões até setembro