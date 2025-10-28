Governo e Fundo de Resolução assinam quarta-feira acordos de venda do Novobanco

O Governo e o Fundo de Resolução vão assinar esta quarta-feira, 29, acordos de venda do Novobanco ao grupo bancário francês BPCE, segundo a nota de agenda hoje divulgada pelo Ministério das Finanças.Na informação, os "acordos de adesão à venda do Novo Banco" pelo Estado português e pelo Fundo de Resolução bancário serão assinados pelas 11 horas no salão nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa, com a presença do ministro, Miranda Sarmento.O Novobanco foi criado em 2014 para ficar com parte da atividade bancária do BES, na resolução deste.Em 2017, a maioria do capital foi vendido à Lone Star. Então, foi acordado um mecanismo pelo qual, nos anos seguintes, o Fundo de Resolução injetou 3.405 milhões de euros no banco, provocando várias polémicas políticas e mediáticas.Com o fim antecipado deste mecanismo, em final de 2024, tornou-se possível a venda do banco e o pagamento de dividendos aos acionistas. Atualmente, o fundo norte-americano Lone Star tem 75%, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças tem 11,46% e o Fundo de Resolução 13,54%.Em junho, foi acordada a venda ao BPCE por 6.400 milhões de euros.O Governo disse então que a venda do Novobanco associada à distribuição de dividendos que ocorreu este ano permitiu "ao Estado recuperar quase 2.000 milhões de euros dos fundos públicos injetados na instituição”.No início de agosto, segundo a imprensa, foi assinado contrato de venda do Novobanco entre a Lone Star e o BPCE.Em setembro, foi polémica a notícia do Público de que dirigentes da Lone Star e gestores do Novobanco receberão bónus que ascendem a 1.100 milhões de euros pagos pelo acionista Lone Star relativos à venda do Novo Banco.Mais de 2.700 trabalhadores do Novobanco (dos mais de 4.000) subscreveram , a semana passada, um abaixo-assinado insatisfeitos por não serem reconhecidos financeiramente pela venda ao BPCE.A Comissão de Trabalhadores do Novobanco reivindica dois salários a todos os trabalhadores como "forma mínima de reconhecimento pelo seu esforço, dedicação e papel fundamental na recuperação e valorização do banco”.A Comissão de Trabalhadores do Novobanco também pediu audiências ao Governo e Fundo de Resolução para reivindicar os prémios.A Lusa questionou essas mesmas entidades, sobre se concordam ou não que os trabalhadores recebam os prémios, mas não obteve resposta..Novobanco obtém lucros de 435 milhões de euros no primeiro semestre