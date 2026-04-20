Governo garante acompanhamento dos stocks de combustível e não antecipa cancelamentos na TAP

O ministro das Infraestruturas assegura que o Governo tem estado em contacto com as petrolíferas sobre os limites de ‘stock’ de combustível para aviação nos aeroportos nacionais, não antecipando, para já, cancelamentos de voos na TAP.

“É um problema internacional e à escala europeia, que estamos a acompanhar de perto e queremos garantir que nada falhe nos próximos meses a esse respeito”, começou por explicar Miguel Pinto Luz em resposta aos jornalistas à margem da apresentação do balanço do passe ferroviário verde na estação de Santa Apolónia, em Lisboa.

Instado a comentar se poderá haver cancelamentos de voos na TAP, respondeu: "Como devem calcular, não vou antecipar”, mas “acreditamos que não, acreditamos que a oferta continuará a ser garantida”.

Pinto Luz assegurou ainda que o Governo “esteve sempre em contacto com as petrolíferas” para estar a par “daquilo que seriam os limites que têm em ‘stock’ nos aeroportos nacionais”.

Sobre se esta situação poderá ter um impacto negativo no preço que a Lufthansa e a Air France-KLM podem vir a apresentar na privatização de até 49,9% da TAP, uma vez que também têm sido obrigadas a reduzir o número de voos devido à crise energética desencadeada pelo conflito no Médio Oriente, Miguel Pinto Luz preferiu não fazer comentários, para já.

“Já falta pouco para termos novidades sobre a TAP, e não vou falar da TAP hoje aqui, quando estamos a falar de um momento absolutamente histórico”, disse, referindo-se ao passe ferroviário verde ter atingido mais de 1 milhão de títulos desde que foi criado, em outubro de 2024.