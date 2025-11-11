Governo garante "resposta adequada" dos aeroportos nacionais durante Web Summit

O Governo garantiu esta terça-feira, 11, que as infraestruturas aeroportuárias de Lisboa responderam adequadamente à procura de ‘slots’ para voos privados durante a Web Summit, tendo o aeroporto Humberto Delgado recusado apenas sete dos mais de 100 pedidos recebidos.Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação detalha que a Coordenação Nacional de Slots – entidade independente da NAV Portugal responsável pela atribuição de espaços horários para aterrar ou descolar nos aeroportos nacionais coordenados – “recebeu, entre os dias 09 e 13 de novembro, mais de 100 pedidos de ‘slot’ para operações no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), tendo aprovado 95 das solicitações e apenas recusado sete que não puderam, até ao momento, ser acomodados naquela infraestrutura”.Segundo salienta, face ao período homólogo da Web Summit 2024, verificou-se um aumento de cerca de 70% no número de ‘slots’ atribuídos a voos privados.Já no Aeródromo Municipal de Cascais, o ministério diz estarem até ao momento previstos 51 voos para o período referido, enquanto para Faro e para o Porto estão atualmente previstos 29 e 19 voos privados, respetivamente.Em Beja não foram até agora registados pedidos de operação, acrescenta.No caso específico do AHD, o executivo explica que a atribuição de ‘slots’ “é efetuada com base em critérios técnicos definidos”, que, no caso dos voos privados, incluem um tempo máximo de permanência em terra de 45 minutos (‘turnaround’) e a obrigação de submissão do pedido a partir de 10 dias de antecedência em relação à data pretendida.“Em determinados períodos do dia, a capacidade do AHD encontra-se, contudo, totalmente esgotada, devido à existência de 38 movimentos por hora (capacidade declarada) já previamente autorizados”, enfatiza.O executivo garante que as infraestruturas aeroportuárias nacionais “mantêm total disponibilidade para acolher operações privadas”, nomeadamente no Aeródromo Municipal de Cascais (apontado como o “aeródromo de referência para a aviação executiva na região de Lisboa”), assim como nos aeroportos de Beja, Faro e Porto.Ainda assim, assegura estar “a acompanhar de perto esta matéria”, mantendo-se “disponível para, se necessário, adotar medidas excecionais”, nomeadamente o "levantamento temporário de restrições operacionais aplicáveis aos aeródromos", como a abertura durante o período noturno.“Portugal reafirma, assim, a sua total disponibilidade e capacidade para acolher, nas melhores condições, qualquer evento de escala global, como é o caso da Web Summit e acolher bem os seus participantes”, remata o ministério.A este propósito, recorda que Lisboa acolhe a Web Summit há já nove anos, tendo o evento vindo a afirmar-se como “um caso de sucesso internacional”.O jornal Expresso noticiou no passado sábado, citando o Financial Times, que vários jatos privados com destino a Lisboa estavam a ser desviados para Badajoz, em Espanha, “devido à falta de capacidade do aeroporto da capital portuguesa durante a Web Summit”.A informação foi confirmada pela própria organização do evento, que admitiu ter recebido queixas de delegados forçados a aterrar longe de Lisboa. .Web Summit. Publisher do NYT diz que ataques ao jornalismo seguem "padrões muito claros".Web Summit: Governo ambiciona \ncolocar o país na liderança da IA