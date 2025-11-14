Governo quer que Portugal seja "líder" em IA e sinaliza mais investimentos no setor

A Web Summit evidenciou "a posição relevante de Portugal em Inteligência Artificial", e deverá impulsionar a inovação, de forma a fazer deste um país "líder" na matéria. A garantia é do ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, que subiu ao palco principal nesta quinta-feira, 13 de novembro, o último dia do evento. Num discurso feito em inglês, para uma plateia internacional, lembrou o investimento de 8,5 mil milhões de euros da Startcampus e o que foi anunciado durante o evento pela Microsoft, que deverá ascender a 10 mil de dólares, ambos destinados à IA e projetados para Sines. De qualquer forma, o ministro deixou um sinal de que os grandes investimentos em grandes projetos de IA localizados em Portugal podem não ficar por aqui.O Governo esteve envolvido em "vários outros contactos" com entidades que mostraram interesse em investir no setor, revelou o ministro da Economia, ainda que sem revelar que partes interessadas são estas, ou que valores concretos poderão estar envolvidos.Noutro projeto, mas ainda no âmbito da IA, o Governo, o Banco Português de Fomento (BPF), juntamente com organizações privadas e universidades "estão profundamente comprometidos em trazer para Portugal uma gigafactory, a ser instalada pela União Europeia". A ideia não é nova, mas a ideia de que o executivo quer trazer para Portugal um dos sete centros de inteligência artificial projetados pela UE foi reforçada por Castro Almeida.Tudo somado, o Governo em funções quer tornar Portugal "um líder" no âmbito da inovação e digitalização, com destaque para a IA, que deverá ir muito além dos centros urbanos. "A inovação em Portugal não é um privilégio das maiores cidades", já que também está a surgir em zonas rurais, salienta.Castro Almeida não tem dúvidas de que a Web Summit tornou evidente "a relevante posição de Portugal em Inteligência Artificial". De resto, o encerramento da edição de 2025 da Web Summit deverá marcar "um ponto de partida para a liderança de Portugal em IA".É que, de acordo com o próprio, "o investimento encontra estabilidade e um ambiente económico forte", em Portugal. Um país no qual, de acordo com Castro Almeida, "o talento é celebrado, o esforço é valorizado e o mérito é reconhecido".O próprio diz que o Governo tem um papel determinante no que respeita a "guiar a inovação" e, nesse sentido, promove "políticas que encorajam startups".Para finalizar, o membro do Governo lançou um convite destinado a toda a plateia. "Invistam, inovem, trabalhem e vivam em Portugal", atirou. Isto porque "aqui vão encontrar estabilidade, talento e oportunidades", de tal forma que Portugal é "o novo futuro"..CEO da Web Summit diz que traz talento e ministro garante infraestrutura.Governo quer ser "construtor de pontes" com empresas estrangeiras, diz Leitão Amaro.Enhanced Fertility é a startup mais promissora da Web Summit e ganha 15 mil euros