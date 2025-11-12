Governo quer ser "construtor de pontes" com empresas estrangeiras, diz Leitão Amaro

O Governo quer ser um "construtor de pontes" que o liguem a empresas estrangeiras. O propósito passa por atrair investimento e reter talento, diz António Leitão Amaro.O ministro da Presidência falou na Web Summit, em que marcou presença num painel que incidiu sobre as políticas económicas colocadas em prática por Donald Trump, nos EUA, ao longo de 2025. Questionado sobre esta matéria, salientou o "orgulho na aliança histórica com os EUA, independentemente da administração" que lidera o país.De acordo com Leitão Amaro, Portugal tem ligações a diversas partes do globo, desde o Brasil à Ásia, pelo que o Governo quer afirmar-se como "um construtor de pontes, não apenas na relação com outros governos, como na relação de Portugal com empresas estrangeiras".Dito isto, foi pedido ao governante um conselho para os empresários que assistiram à conversa. "Venham para Portugal, estabeleçam-se, invistam e escalem o vosso negócio aqui", atirou..Web Summit: Governo acusa organização de “excesso de linguagem” sobre voos privados \n\n\n.Web Summit: Evento tecnológico com recorde de 71.386 participantes de 157 países\n.Governo garante "resposta adequada" dos aeroportos nacionais durante Web Summit\n\n