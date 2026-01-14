Graziela Rocha é a nova responsável dos hotéis Valverde. Unidade de Santar vai crescer

Valverde Avenida da Liberdade, Valverde Santar, Valverde Palácio de Seteais e Verride Palácio de Santa Catarina. São estas as unidades que a brasileira Graziela Rocha, que já passou por marcas como o Bairro Alto Hotel ou o Palácio de Seteais quando pertencia ao grupo Minor, lidera desde o dia 5 de janeiro. O grupo Valverde, de Pedro Mendes Leal, que entretanto se juntou a Luís Godinho Lopes, e opera agora sob a alçada do grupo Estoril 8023, tem estado em profunda remodelação desde a fusão. Para além das marcas Intercontinental Cascais-Estoril e Hollyday InnBraga, a Estoril Living anunciou no final do ano que agregou o Verride Palácio de Santa Catarina, em Lisboa, ao portfólio da marca Valverde - através de um contrato de concessão da gestão. A troca da COO - Adélia Carvalho esteve à frente dos hotéis Valverde desde a inauguração da primeira unidade da marca, na Avenida da Liberdade, em 2014 - é mais um passo nesse novo ciclo que a marca decidiu abraçar e que vai incluir a expansão do Valverde Santar, através de uma nova parceria com a Casa de Santar, sabe o Dinheiro Vivo/DN. A ideia é ter, para já, três novas suítes na Casa de Santar, reforçando uma relação que existe desde a abertura do Valverde Santar, em 2023..Grupo Valverde é agora Estoril 8023\n\n