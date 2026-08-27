Greenvolt assegura 218 milhões de euros do UniCredit para megaprojetos de baterias na Polónia

A Greenvolt assegurou um significativo pacote de financiamento do UniCredit, que inclui 153 milhões de euros em linhas de financiamento-ponte e uma linha de garantias de 65 milhões de euros.

Este acordo visa apoiar o desenvolvimento de projetos de armazenamento de energia em baterias (BESS) em Ełk e Turośń, na Polónia.

Localizados no nordeste do país, os projetos possuem uma capacidade combinada de 400 MW / 1,6 GWh, com 200 MW / 800 MWh cada, posicionando-se entre os maiores do setor na Polónia.

Estes projetos são cruciais para aumentar a flexibilidade da rede, facilitar a integração de energias renováveis e garantir a segurança energética, de acordo com o comunicado enviado pela energética. O de Turośń Kościelna foi inaugurado oficialmente em julho de 2026, enquanto a operação comercial de Ełk está prevista para o quarto trimestre deste ano.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, realça que o financiamento "reflete a confiança das principais instituições financeiras nas nossas capacidades e na qualidade dos projetos que desenvolvemos. O acesso a parceiros financeiros sólidos é essencial para transformar esta carteira de projetos em ativos operacionais que criem valor a longo prazo", completa o administrador da cotada.

Lazar Nikolic, Managing Director e Head of Infrastructure & Export Finance CEE do UniCredit, acrescenta que "o armazenamento de energia já não é apenas uma tecnologia emergente – é um pilar fundamental da descarbonização da Europa". Refere ainda que o acordo "reforça o nosso compromisso com o financiamento de infraestruturas verdes essenciais e com a aceleração da transição energética na Europa Central e de Leste".