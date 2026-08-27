Empresas

Greenvolt assegura 218 milhões de euros do UniCredit para megaprojetos de baterias na Polónia

As infraestruturas, localizadas no nordeste do país, visam aumentar a flexibilidade da rede e garantir a segurança energética da região.
Greenvolt assegura 218 milhões de euros do UniCredit para megaprojetos de baterias na Polónia
Publicado a

A Greenvolt assegurou um significativo pacote de financiamento do UniCredit, que inclui 153 milhões de euros em linhas de financiamento-ponte e uma linha de garantias de 65 milhões de euros.

Este acordo visa apoiar o desenvolvimento de projetos de armazenamento de energia em baterias (BESS) em Ełk e Turośń, na Polónia.

Localizados no nordeste do país, os projetos possuem uma capacidade combinada de 400 MW / 1,6 GWh, com 200 MW / 800 MWh cada, posicionando-se entre os maiores do setor na Polónia.

Estes projetos são cruciais para aumentar a flexibilidade da rede, facilitar a integração de energias renováveis e garantir a segurança energética, de acordo com o comunicado enviado pela energética. O de Turośń Kościelna foi inaugurado oficialmente em julho de 2026, enquanto a operação comercial de Ełk está prevista para o quarto trimestre deste ano.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, realça que o financiamento "reflete a confiança das principais instituições financeiras nas nossas capacidades e na qualidade dos projetos que desenvolvemos. O acesso a parceiros financeiros sólidos é essencial para transformar esta carteira de projetos em ativos operacionais que criem valor a longo prazo", completa o administrador da cotada.

Lazar Nikolic, Managing Director e Head of Infrastructure & Export Finance CEE do UniCredit, acrescenta que "o armazenamento de energia já não é apenas uma tecnologia emergente – é um pilar fundamental da descarbonização da Europa". Refere ainda que o acordo "reforça o nosso compromisso com o financiamento de infraestruturas verdes essenciais e com a aceleração da transição energética na Europa Central e de Leste".

Greenvolt assegura 218 milhões de euros do UniCredit para megaprojetos de baterias na Polónia
Greenvolt vende parque solar na Hungria por 64,2 milhões aos gregos da PPC
Greenvolt assegura 218 milhões de euros do UniCredit para megaprojetos de baterias na Polónia
Greenvolt eleva linha de crédito para 472,5 milhões e alarga maturidade até julho de 2029
Greenvolt assegura 218 milhões de euros do UniCredit para megaprojetos de baterias na Polónia
Portuguesa Greenvolt junta-se à BYD para lançar um dos maiores projetos de baterias na Europa
Polónia
Financiamento
Greenvolt
Unicredit
baterias de armazenamento
Diário de Notícias
www.dn.pt