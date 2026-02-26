Empresas

Greenvolt assegura 348 milhões para parque eólico na Roménia

O projeto, localizado no distrito de Ialomița, integra a plataforma Wind Rose e deverá entrar em operação comercial (COD) em 2027.
Greenvolt assegura 348 milhões para parque eólico na Roménia
Publicado a

A Greenvolt garantiu um financiamento de 348 milhões de euros para construir um parque eólico de 253,1 MW no distrito de Ialomița, no sudeste da Roménia.

O projeto integra a plataforma Wind Rose (506 MW) e deverá entrar em operação comercial (COD) em 2027.

A operação foi financiada por um consórcio bancário composto pelo UniCredit, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank, Société Générale, BRD (Groupe Société Générale SA) e Siemens Bank GmbH.

A Greenvolt Power assinou um contrato de venda com a ENGIE Romania, concluído no final de 2025, mantendo contudo a responsabilidade pela construção e comissionamento até ao COD, altura em que a transação será finalizada.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, afirma que “um projeto desta escala e características exige naturalmente capital significativo e uma estrutura financeira sólida, a qual garantimos mais uma vez junto de instituições financeiras líderes. O seu apoio reflete claramente a confiança nas nossas capacidades de execução e na nossa capacidade de entrega”, conclui o líder da energética.

Adrian Góralski, Diretor de M&A e Project Finance da Greenvolt Power, acrescenta que “o esforço conjunto permitiu desenvolver uma estrutura de financiamento totalmente alinhada com a escala e a complexidade técnica do ativo, garantindo ao mesmo tempo a alocação eficiente do capital necessário para avançar com a construção de um projeto emblemático para a Greenvolt e para a Roménia”.

No país, o grupo detém um portefólio utility scale que inclui 555 MW eólicos, 77 MW solares e 156 MW em projetos de armazenamento em baterias, além de atividades no segmento de geração distribuída através da Greenvolt Next.

Greenvolt assegura 348 milhões para parque eólico na Roménia
Greenvolt assegura 58,5 milhões para parque eólico de 49,8 MW na Roménia
Roménia
parque eólico
Greenvolt

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt