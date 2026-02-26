Greenvolt assegura 348 milhões para parque eólico na Roménia

A Greenvolt garantiu um financiamento de 348 milhões de euros para construir um parque eólico de 253,1 MW no distrito de Ialomița, no sudeste da Roménia.

O projeto integra a plataforma Wind Rose (506 MW) e deverá entrar em operação comercial (COD) em 2027.

A operação foi financiada por um consórcio bancário composto pelo UniCredit, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank, Société Générale, BRD (Groupe Société Générale SA) e Siemens Bank GmbH.

A Greenvolt Power assinou um contrato de venda com a ENGIE Romania, concluído no final de 2025, mantendo contudo a responsabilidade pela construção e comissionamento até ao COD, altura em que a transação será finalizada.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, afirma que “um projeto desta escala e características exige naturalmente capital significativo e uma estrutura financeira sólida, a qual garantimos mais uma vez junto de instituições financeiras líderes. O seu apoio reflete claramente a confiança nas nossas capacidades de execução e na nossa capacidade de entrega”, conclui o líder da energética.

Adrian Góralski, Diretor de M&A e Project Finance da Greenvolt Power, acrescenta que “o esforço conjunto permitiu desenvolver uma estrutura de financiamento totalmente alinhada com a escala e a complexidade técnica do ativo, garantindo ao mesmo tempo a alocação eficiente do capital necessário para avançar com a construção de um projeto emblemático para a Greenvolt e para a Roménia”.

No país, o grupo detém um portefólio utility scale que inclui 555 MW eólicos, 77 MW solares e 156 MW em projetos de armazenamento em baterias, além de atividades no segmento de geração distribuída através da Greenvolt Next.