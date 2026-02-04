Greenvolt assegura 58,5 milhões para parque eólico de 49,8 MW na Roménia

O Grupo Greenvolt garantiu um financiamento de projeto de 58,5 milhões de euros junto do Erste Group Bank AG e do Banca Comercială Română (BCR) para um parque eólico onshore de 49,8 MW em Săcele, Dobruja, com conclusão prevista no segundo trimestre de 2026.

O financiamento destina‑se a apoiar a construção do parque eólico, cujas obras já decorrem, e que, uma vez em operação, aumentará a capacidade de produção de energia renovável do sistema eléctrico romeno, contribuindo para a segurança energética e a descarbonização do país.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, para justificar o investimento, salienta que "a Europa Central e de Leste, e a Roménia em particular, continuam a ser mercados estratégicos para a Greenvolt, onde prosseguimos a execução e entrega de projetos de elevada qualidade, com um impacto claro e tangível na transição energética".

Do lado financeiro, Ladislav Tolmáči, Head of Desk Project Finance do Erste Group Bank, afirma que "ao financiar este projeto, o Erste Group continua a reforçar o seu compromisso com o desenvolvimento e o fortalecimento das infraestruturas de energias renováveis na Roménia".

Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities do BCR, acrescenta que "este financiamento está totalmente alinhado com a estratégia do BCR de apoio ao investimento sustentável e à transição energética na Roménia".

Adrian Góralski, Diretor de M&A e Project Finance da Greenvolt Power, sublinha a relevância da parceria bancária para a execução, ao realçar que "trabalhar com o Erste Group Bank AG e o Banca Comercială Română nesta operação permitiu estruturar uma solução de financiamento alinhada com o perfil de risco e a fase de desenvolvimento deste projeto."

O projeto integra a estratégia do Grupo de expansão na Europa Central e de Leste. Em carteira na Roménia, a Greenvolt aponta um pipeline utility‑scale de 555 MW em energia eólica, 77 MW em solar e 156 MW em armazenamento em baterias, além de atividades de geração distribuída para clientes empresariais e industriais.