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Greenvolt assina acordo com Carrefour para instalar 45 mil painéis solares em França

Ao abrigo de um contrato de venda de energia (PPA) com a duração de 20 anos, a energética vai financiar, construir e explorar centrais solares no portefólio imobiliário francês da Carrefour.
Greenvolt assina acordo com Carrefour para instalar 45 mil painéis solares em França
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A Greenvolt Next, subsidiária do Grupo Greenvolt dedicada ao segmento de energia renovável descentralizada para empresas e indústrias, fechou uma parceria com a Carrefour Property para cobrir os parques de estacionamento dos hipermercados Carrefour em França com estruturas fotovoltaicas.

A concretização do negócio divulgado esta quarta-feira em comunicado, cujo valor não foi revelado, resulta da vitória da empresa num concurso público de âmbito nacional lançado pela Carrefour Property.

O projeto atribui à Greenvolt Next a responsabilidade pelo desenvolvimento, financiamento, construção, operação e manutenção destas centrais solares em todo o parque imobiliário da retalhista em território francês. No total, a operação prevê a montagem de perto de 45 mil painéis solares, somando uma potência instalada combinada de cerca de 25 MWp.

A implementação do projeto vai estender-se por 120 instalações do Carrefour em solo francês. Cada central será desenhada à medida das características técnicas e operacionais de cada hipermercado, salvaguardando aspetos como o traçado dos parques, as redes subterrâneas, a circulação de público, a atividade comercial contínua das lojas, as ligações elétricas e as devidas autorizações legais, salienta o comunicado.

O acordo foi desenhado para um horizonte de 20 anos sob o modelo de contrato de aquisição de energia (PPA - Power Purchase Agreement). Neste formato, a Greenvolt Next, segundo o documento, assegura uma resposta chave-na-mão, assumindo a totalidade do investimento financeiro, os pareceres técnicos, o planeamento, a edificação, bem como a gestão operacional e a conservação das infraestruturas solares.

A energia gerada anualmente vai assegurar uma fatia importante das necessidades elétricas das superfícies comerciais envolvidas. Esta estratégia mitiga o impacto da flutuação de tarifas energéticas nas contas do Carrefour e acelera o processo de descarbonização do seu património imobiliário, realça o comunicado.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, citado no documento, realça que a parceria com a Carrefour Property "reflete a solidez da plataforma pan-europeia da Greenvolt Next. A nossa experiência direta em projetos semelhantes com outros grandes operadores do retalho permite-nos disponibilizar um modelo comprovado, que adaptamos a cada mercado, apoiando grandes empresas na sua transição energética", conclui o gestor.

É um acordo que permite à empresa francesa "acelerar a integração da produção fotovoltaica" no portefólio imobiliário que detém em França, salienta Evan Linker, diretor global de Energia da Carrefour, proporcionado, para além do impacto ambiental, "previsibilidade financeira a longo prazo, ajudando-nos a proteger-nos da volatilidade dos preços da eletricidade e a reforçar os nossos compromissos mais amplos em matéria de sustentabilidade", conclui.

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