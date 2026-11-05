Greenvolt chega ao Japão com projetos pioneiros de armazenamento de energia

O Grupo Greenvolt assinalou a entrada em funcionamento dos seus dois primeiros sistemas autónomos de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês) no Japão. A operação, concretizada através da Greenvolt Power — braço do grupo dedicado às renováveis de grande escala —, marca uma nova etapa na estratégia de consolidação da empresa portuguesa no continente asiático.

Localizados na região de Kyushu, no sudoeste do arquipélago nipónico, os dois novos ativos somam uma capacidade de potência de quatro megawatt (MW) e uma capacidade de armazenamento de oito megawatt-hora (MWh). As instalações funcionam sob o modelo de mercado livre (merchant), obtendo rentabilidade a partir da negociação direta nos mercados de eletricidade, ao mesmo tempo que apoiam a estabilização e a flexibilidade da rede elétrica local.

A concretização destes projetos reforça a pegada internacional da tecnológica energética, que soma já um conjunto de ativos de armazenamento (pipeline) de cerca de 4,6 gigawatt (GW) repartidos pela Europa, América do Norte e Ásia. Do total da carteira global, a empresa contabiliza mais de 1 GW em fase de construção ou em operação efectiva, além de ter alienado mais de 800 MW ao abrigo da sua política de rotação de ativos.

O investimento no mercado japonês junta-se a várias empreitadas de grande dimensão concluídas recentemente pela Greenvolt no continente europeu. Na Polónia, a empresa finalizou a infraestrutura dos projetos de Ełk e Turośń Kościelna (400 MW / 1,6 GWh de capacidade conjunta) e deu início à empreitada de Siedlce — um dos maiores parques de baterias do continente, com 600 MW / 2,4 GWh. Na Hungria, entrou também em exploração a central de armazenamento de Buj, dotada de 99,8 MW / 288,6 MWh.

Para João Manso Neto, presidente executivo (CEO) do Grupo Greenvolt, o arranque das operações no Japão traduz "um passo importante no reforço da presença da Greenvolt na Ásia e na consolidação da presença global em três continentes", destacando a posição da empresa com "um dos maiores pipelines de projetos BESS da Europa".

Por sua vez, Spiros Martinis, líder da Greenvolt International Power, sublinha o interesse em aprofundar posições em geografias como a Coreia do Sul, Indonésia e no próprio mercado nipónico. Segundo o responsável, "o crescimento das necessidades de eletricidade cria oportunidades para aproveitar a experiência que temos vindo a desenvolver em diferentes mercados e contextos de negócio".