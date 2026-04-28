Greenvolt e Hovione lançam comunidades de energia que prometem poupanças superiores a dois milhões

A Greenvolt Comunidades, do Grupo Greenvolt, e a Hovione assinaram um acordo para desenvolver duas comunidades de energia nas instalações da Hovione na região de Lisboa (no Lumiar e em Loures), que produzirão mais de 1,3 GWh anuais de energia renovável.

O projeto arrancará nos próximos meses e deverá ficar concluído até setembro deste ano, com a instalação de cerca de 1.380 painéis fotovoltaicos — aproximadamente 832 kWp de potência instalada — e a redução estimada de cerca de 337 toneladas de CO₂ por ano.

Na unidade industrial de Loures, onde se espera produzir mais de 1 GWh/ano, a comunidade permitirá à Hovione aceder a energia renovável de outros produtores e aumentar o consumo de energia limpa mesmo após esgotar a sua capacidade local.

No Lumiar, que alberga escritórios e o Centro de I&D, a comunidade deverá gerar mais de 233 MWh/ano, partilhada entre várias instalações para uma gestão energética integrada.

O fornecimento será assegurado por um PPA (contrato de compra de energia) de longa duração (15 anos), que garante preços mais competitivos e previsíveis e que, ao longo do contrato, deverá permitir poupanças superiores a dois milhões de euros, reforçando a resiliência financeira da Hovione, revela o comunicado conjunto divulgado esta terça-feira, 28 de abril.

“As comunidades de energia alargam o acesso à renovável a empresas e famílias sem infraestruturas próprias e permitem aumentar o consumo de energia limpa mesmo após atingir limites de capacidade instalada”, afirma João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, citado em comunicado.

Jean‑Luc Herbeaux, CEO da Hovione, sublinha, na mesma nota, o contributo do projeto para a sustentabilidade ambiental e financeira da empresa.

A Greenvolt Comunidades continua a expandir‑se em Portugal, com mais de 110 comunidades em operação (45 MWp instalados) e cerca de 60 MWp adicionais em desenvolvimento.