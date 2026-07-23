Greenvolt eleva linha de crédito para 472,5 milhões e alarga maturidade até julho de 2029

O Grupo Greenvolt anunciou esta quinta-feira o aumento da sua linha de crédito rotativo (financiamento revolving) de 315 milhões para 472,5 milhões de euros, no âmbito de uma operação global de financiamento inicialmente contratada em 2024 e que ascende a 400 milhões.

A linha, que tinha vigência prevista até outubro de 2027, foi reestruturada com uma maturidade prolongada até julho de 2029 e com reembolso em estrutura bullet (pago de uma única vez no final do contrato) de três anos, sujeita a termos, condições e garantias habituais, detalha a empresa em comunicado.

O refinanciamento incluiu a entrada de quatro novas instituições, elevando-as para 12, no empréstimo sindicado e o reforço dos compromissos por parte dos bancos já presentes, refere a Greenvolt no documento.

A empresa diz que a linha de 472,5 milhões “contribuirá para reforçar a solidez do balanço do Grupo Greenvolt e permitirá apoiar a continuação do crescimento da empresa, nomeadamente através do desenvolvimento do seu pipeline de projetos no segmento Utility‑Scale, impulsionando a sua próxima fase de expansão”.

No comunicado é ainda recordado o pipeline do grupo, com 12,8 GW distribuídos por 20 países: 5 GW de armazenamento, 4,9 GW de solar e 2,9 GW de eólica.

A Greenvolt mantém atividade nos segmentos Utility‑Scale e de Geração Distribuída (em 12 geografias) e continua a operar na produção a partir de biomassa sustentável, nomeadamente com cinco centrais em Portugal e presença no Reino Unido através da Tilbury Green Power e da central de Kent.