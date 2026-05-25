Greenvolt emite 70 milhões de euros em dívida com juros de 4,65%

A Greenvolt vai emitir 70 milhões de euros em obrigações e compromete-se a pagar juros de 4,65% ao ano.

Em causa está o programa "Green Bonds Greenvolt 2029"), mediante o qual a empresa emite "obrigações verdes", informa num comunicado à CMVM. Estas serão acumuláveis com aquelas que foram colocadas no mercado a 14 de fevereiro de 2024 e cuja maturidade é de cinco anos (até 14 de fevereiro de 2029).

A emissão agora conhecida diz respeito a 140 mil obrigações com o valor nominal unitário de 500 euros, o que perfaz 70 milhões. A intenção de quem queira investir deve ser comunicada até quarta-feira, 27 de maio.

O Greenvolt Group tem sede em Lisboa, mas está presente em 20 países, com 1.180 trabalhadores. Trabalha no setor energético, em particular nas energias renováveis, com foco em biomassa; desenvolvimento, construção, operação e serviços ligados a grandes projetos de energia renovável; e distribuição e comunidades de energia, pode ler-se na informação inscrita no mesmo documento.