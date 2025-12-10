Greenvolt fecha acordo com corticeira M.A.Silva para criar duas comunidades de energia

A Greenvolt Comunidades e a produtora de rolhas M.A.Silva acordaram criar comunidades de energia em Santa Maria da Feira e Alter do Chão que vão permitir partilhar cerca de 1,1 GWh de excedentes solares por ano.O acordo, divulgado esta quarta-feira, 10 de dezembro, assenta na integração dos excedentes de três unidades fotovoltaicas da M.A.Silva, já instaladas pelo Grupo Greenvolt através da Greenvolt Next, que somam mais de 2,1 MWp de capacidade. Esses excedentes — no total cerca de 1,1 GWh anuais — serão redistribuídos a outros pontos de consumo nas duas localidades.Em Santa Maria da Feira serão partilhados 142 MWh da M.A. Silva, acrescidos de 342 MWh provenientes de um outro produtor, enquanto em Alter do Chão a comunidade receberá 638 MWh por ano, viabilizando uma nova rede local de partilha energética.A parceria inclui também condições especiais para colaboradores da M.A.Silva acederem à energia renovável gerada nas comunidades operadas pela Greenvolt ao longo do país.Sobre o projecto, José Queirós de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades, afirma que “o modelo de Comunidades de Energia permite às empresas rentabilizar de forma eficiente a energia solar que produzem, reduzindo custos, gerando receitas adicionais e ampliando o impacto ambiental e social da sua operação”.José Duarte Silva, CEO da corticeira, diz que “a partilha de energia entre as nossas unidades, a comunidade envolvente e os nossos colaboradores reforça o compromisso da M.A.Silva com a sustentabilidade, a eficiência e a inovação”.A Greenvolt Comunidades diz operar atualmente mais de 90 comunidades em Portugal, com cerca de 35 MWp instalados e 60 MWp em desenvolvimento, refletindo a aposta do grupo na geração distribuída e na valorização de excedentes solares por via de modelos de partilha..Greenvolt instala central solar de 4 MW para a Sanofi na Irlanda