Greenvolt garante financiamento de 59 milhões para maior projeto de baterias da Hungria

O Grupo Greenvolt, através da sua unidade Greenvolt Power, assinou um financiamento de projeto de 58,9 milhões de euros com o UniCredit Bank Hungary para apoiar a construção, operação e manutenção do Projeto Buj, um sistema autónomo de armazenamento por baterias (BESS) de 99 MW/288 MWh no nordeste da Hungria. A conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2026.O Buj deverá tornar‑se no maior ativo de armazenamento em baterias do país, reforçando a flexibilidade da rede elétrica e facilitando a integração de energia renovável. O financiamento cobre as fases de construção e a exploração inicial, reduzindo o risco financeiro direto do promotor durante a implementação, esclarece a energética em comunicado.Sobre a operação, João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, salienta que "o armazenamento de energia em baterias é já um pilar essencial dos sistemas energéticos modernos, ao proporcionar a flexibilidade e a resiliência necessárias para apoiar a crescente incorporação de energias renováveis". O financiamento junto do UniCredit Bank Hungary "reforça a estratégia da Greenvolt de acelerar o desenvolvimento de ativos de armazenamento nos principais mercados europeus e consolida a nossa posição num segmento cada vez mais central para a transição energética", acrescenta.Do lado do financiador, Balázs Toldi, responsável pela área Corporate do UniCredit Bank Hungary, diz acreditar que "a força da Europa reside em fontes de energia sustentáveis e previsíveis", não escondendo a satisfação pelo grupo "desempenhar um papel ativo na promoção desse progresso". László Lakos, Diretor de Structured Finance do banco, aponta que "o financiamento do emblemático Projeto Buj da Greenvolt demonstra o compromisso do UniCredit Bank com o apoio à transição energética da Hungria e com a promoção da inovação no financiamento sustentável".Adrian Góralski, Diretor de M&A e Project Finance da Greenvolt Power, sublinha que todos os intervenientes no negócio "trabalharam de forma próxima para estruturar uma solução de financiamento de projeto à medida, que responde às necessidades de ambas as partes e apoia a execução bem‑sucedida do Projeto Buj".O Grupo Greenvolt reporta um pipeline global ponderado de 14,1 GW (Europa, EUA e Ásia), com cerca de 1,7 GW em construção. No segmento de baterias mantém um pipeline total de 4,7 GW, posicionando‑se entre os principais promotores europeus desta tecnologia.