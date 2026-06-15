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Greenvolt inaugura maior sistema de armazenamento em baterias da Hungria

O sistema tem uma capacidade de 99,8 MW e 288,6 MWh e surge numa altura em que a eletrificação e o crescimento das renováveis elevam a procura por armazenamento.
Greenvolt inaugura maior sistema de armazenamento em baterias da Hungria
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A Greenvolt Power, unidade do Grupo Greenvolt dedicada a projetos renováveis de grande escala, colocou em operação o maior sistema de armazenamento de energia por baterias da Hungria, instalado em Buj, no nordeste do país.

O sistema tem uma capacidade de 99,8 MW e 288,6 MWh, e integra soluções de gestão e optimização energética em tempo real.

O projeto visa aumentar a flexibilidade da rede húngara, fornecendo serviços de regulação de frequência e tensão, reforçando a segurança do abastecimento e facilitando uma maior penetração de energias renováveis.

Numa altura em que a eletrificação e o crescimento das renováveis elevam a procura por armazenamento, a iniciativa ilustra o papel crescente das baterias na transição energética europeia.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, sublinhou que o armazenamento é “um elemento indispensável da transição energética” e que o projeto confirma a aposta estratégica do grupo neste segmento.

Por sua vez, Spiros Martinis, CEO da Greenvolt International Power, destacou a relevância do mercado húngaro e a capacidade de execução das equipas e parceiros envolvidos.

A Greenvolt detém, neste momento, um pipeline total de 12,8 GW ponderado pela probabilidade de concretização, dos quais 5 GW correspondem a projetos de armazenamento em baterias, além de iniciativas eólicas onshore e solares.

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