Greenvolt instala central fotovoltaica no Almada Forum com produção superior a um gigawatt

A Greenvolt Next, parte do Grupo Greenvolt, está a desenvolver um projeto em colaboração com o Almada Forum, propriedade da Merlin Properties, para instalar uma central de energia fotovoltaica no telhado do popular centro comercial em Almada. Este projeto inclui a instalação de cerca de 1.275 painéis fotovoltaicos, com uma capacidade total de 707,63 kWp, e uma produção estimada superior a 1 GWh/ano (1078 MWh/ano).João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, citado em comunicado, afirma que "este é mais um exemplo de que as soluções descentralizadas de produção de energia assumem um papel cada vez mais relevante no setor do retalho imobiliário, ao permitir a valorização dos espaços existentes, gerar benefícios económicos significativos e reforçar os compromissos com a sustentabilidade".A instalação dos painéis resultará numa redução significativa da pegada de carbono do Almada Forum, evitando a emissão de cerca de 517 toneladas de CO₂ anualmente, o que equivale ao que 23 mil árvores absorveriam no mesmo período.Generoso Mateus, diretor do Almada Forum, refere que "a autoprodução de energia limpa solar vai de encontro à estratégia de sustentabilidade e de redução das emissões de CO₂ do Almada Forum, acrescentando ainda valor ao ativo imobiliário quer pela redução dos custos de operação, quer pela própria valorização do imóvel".Duarte Ferreira, diretor de Geração Descentralizada do Grupo Greenvolt, destaca que "o projeto no Almada Forum demonstra que é possível implementar estas soluções em infraestruturas de grandes dimensões, mantendo o normal funcionamento do espaço. O planeamento rigoroso de cada fase permitiu alcançar resultados sem disrupção para lojistas e visitantes".Comunicado salienta ainda que o projeto posiciona o Almada Forum como um exemplo na transição energética do setor do retalho em Portugal, integrando um sistema solar de grande escala que otimiza o espaço existente para produção de energia limpa, reduz custos operacionais e reforça o alinhamento do ativo com critérios ESG e as exigências de investidores institucionais.