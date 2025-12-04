Greenvolt instala central solar de 4 MW para a Sanofi na Irlanda

A Greenvolt, via Greenvolt Next, concluiu a construção de uma central fotovoltaica de 4 MW no complexo industrial da Sanofi em Waterford (Irlanda). O projeto foi estruturado por um Power Purchase Agreement (PPA) que não exigiu capital inicial por parte da farmacêutica, garantindo-lhe eletricidade renovável a preço estável e maior segurança operacional a longo prazo, revela o comunicado da energética.A instalação, composta por mais de 5.700 painéis e 10 inversores, já está em funcionamento e deverá gerar cerca de 3,2 GWh por ano — aproximadamente 20% das necessidades energéticas do complexo — evitando a emissão de 950 toneladas de CO₂ anuais. A execução decorreu em quatro meses e mobilizou uma equipa multidisciplinar de mais de cem profissionais. A Greenvolt Next assegurará a operação e manutenção durante 20 anos.João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, afirma que "este projeto reflete a confiança colocada na nossa competência técnica e capacidade de execução por uma empresa global da dimensão da Sanofi, reforçando a nossa liderança no segmento de energia renovável comercial e industrial".Cian O Brien, responsável operacional em Waterford da Sanofi Irlanda, sustenta que "gerar energia renovável no nosso próprio complexo industrial é vital para cumprirmos os nossos objetivos de sustentabilidade, nomeadamente alcançar zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2045".Ainda segundo O Brien, "com a experiência da Greenvolt Next Irlanda, conseguiremos reduzir significativamente a nossa dependência da rede".A Greenvolt Next, plataforma pan-europeia de geração distribuída presente em 12 países, posiciona-se como fornecedor de soluções renováveis para clientes comerciais e industriais, apostando em modelos que combinam redução de custos energéticos e metas de descarbonização, realça a energética em comunicado..Greenvolt vende dois projetos de sistemas de armazenamento em baterias na Polónia