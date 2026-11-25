O Grupo Greenvolt, através da Greenvolt Power (subsidiária que se dedica a projetos renováveis de grande escala), deu o tiro de partida para a construção do seu maior projeto combinado de energia solar e armazenamento por baterias no mercado norte-americano.

Localizado no condado de Otero, no Estado do Novo México, o parque Alamogordo representa um investimento superior a 120 milhões de dólares (cerca de 109 milhões de euros) e deverá estar totalmente operacional no verão de 2028.

A futura infraestrutura vai articular uma capacidade de produção solar de 100 megawatts com um sistema de baterias de 50 megawatts (com capacidade para guardar até 200 megawatts-hora). Esta tecnologia integrada permitirá armazenar a eletricidade injetada durante as horas de pico de radiação solar por um período máximo de quatro horas, garantindo depois a sua libertação na rede nos momentos de maior consumo.

Para assegurar o retorno do capital investido e a estabilidade financeira da operação, a empresa liderada por João Manso Neto fechou um contrato de venda de eletricidade a longo prazo. O modelo garante receitas previsíveis ao longo de vários anos.

João Manso Neto, presidente executivo da Greenvolt, sublinha o peso estratégico desta região nas ambições da empresa, ao afirmar que "os Estados Unidos assumirão um papel cada vez mais importante na concretização do plano de negócios do grupo". O gestor destaca ainda que os investimentos no país assentam na "capacidade para criar valor sustentável" tanto para os acionistas como para as comunidades locais.

Do lado da operação norte-americana, a presidente executiva da Greenvolt Power USA, Weronika Nowak, salienta o significado do arranque dos trabalhos de campo. Para a responsável, este avanço "demonstra aquilo que a Greenvolt faz melhor: transformar um projeto, desde a sua conceção até à sua concretização".

A empreitada, que na fase de pico de construção deverá criar mais de 370 postos de trabalho diretos, está a ser executada pela CJR Renewables (responsável pela central solar e baterias) e pela Dashiell Corporation (encarregue da subestação elétrica).

Com o novo projeto anunciado esta quarta-feira, a Greenvolt reforça um portefólio em desenvolvimento nos EUA que soma já 341 megawatts em energia eólica, 686 megawatts em solar e 212 megawatts em capacidade de armazenamento.