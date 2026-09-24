Greenvolt investe 300 milhões em megaprojeto de baterias na Polónia

A Greenvolt deu início a um ambicioso projeto de armazenamento de energia em baterias na cidade polaca de Siedlce, com um investimento superior a 300 milhões de euros.

A instalação contará com 600 MW de potência e capacidade de 2,4 GWh, prometendo otimizar o sistema elétrico do país ao armazenar energia durante os picos de produção renovável e distribuí-la conforme a procura, refere a energética em comunicado.

João Manso Neto, CEO da Greenvolt, citado no documento, destaca que "a Polónia é um mercado estratégico" para a empresa e que "o armazenamento de energia em baterias está a assumir uma importância cada vez maior no nosso crescimento".

A BYD Energy Storage fornecerá as baterias, compondo um sistema de 210 contentores de baterias e 105 de transformadores.

O objetivo é "colocar Siedlce em operação até ao final de 2027”, afirma Weronika Nowak, CEO da Greenvolt Power, também citada no mesmo comunicado.

Além de Siedlce, a empresa já opera um projeto em Turośń Kościelna e prepara-se para lançar outro em Ełk, ambos com capacidades de 200 MW/800 MWh.

Juntas, estas iniciativas representarão um total de 1 GW de potência e 4 GWh de armazenamento, reforçando a presença da Greenvolt no setor energético polaco.