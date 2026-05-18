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Greenvolt lança oferta suplementar de obrigações verdes

A Oferta é dirigida exclusivamente a investidores qualificados, especificou a empresa.
Greenvolt lança oferta suplementar de obrigações verdes
André Luís Alves / Global Imagens
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A Greenvolt lançou esta segunda-feira, 18, uma oferta particular de subscrição de obrigações suplementar às Obrigações Verdes Greenvolt 2029, para financiar projetos verdes, segundo comunicou ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Greenvolt informou que, com vista ao financiamento e/ou refinanciamento de projetos verdes elegíveis nos termos do respetivo Green Finance Framework, "procedeu hoje ao lançamento de uma oferta particular de subscrição de obrigações suplementar às Obrigações Verdes Greenvolt 2029".

A Oferta é dirigida exclusivamente a investidores qualificados, especificou a empresa.

"Será solicitada a admissão à negociação das Novas Obrigações Verdes Greenvolt 2029 no Mercado Regulamento da Euronext Lisbon", lê-se no comunicado, sendo que com a emissão e admissão à negociação, as Novas Obrigações Verdes Greenvolt 2029 "serão fungíveis com as obrigações emitidas pela Greenvolt em 14 de fevereiro de 2024 e com reembolso de capital em 14 de fevereiro de 2029".

Assim, passam a ser todas estas obrigações, em conjunto, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029”.

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