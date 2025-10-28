Greenvolt obtém financiamento de 35 milhões para projeto na Dinamarca

A Greenvolt obteve um financiamento de 35 milhões de euros para a construção de um projeto híbrido de larga escala em Høegholm, na Dinamarca, que combina energia solar fotovoltaica e armazenamento em baterias (BESS), anunciou hoje o grupo.Em comunicado, a Greenvolt avança que o ‘project finance’ assinado pela Greenvolt Power com o Ringkjøbing Landbobank visa a construção de um projeto híbrido com uma capacidade total prevista superior a 150 Megawatts (MW), integrando 97,36 MW de geração solar e 55–60 MW (110–120 Megawatts/hora (MWh)) de capacidade de armazenamento.A produção anual estimada do projeto – atualmente em fase de construção na região oriental da Dinamarca e com entrada em operação prevista para o primeiro trimestre de 2026 - é de 97 Gigawatts/hora (GWh).Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) do grupo Greenvolt, João Manso Neto, salienta que projetos híbridos como este, que combina solar e baterias, "permitem otimizar a produção e utilização de energia renovável".Destaca ainda que são “uma forma de diferenciar e valorizar ainda mais os ativos” da Greenvolt, reforçando “o interesse de ‘stakeholders’ institucionais, nomeadamente das entidades financiadoras”.Por sua vez, Jørn Nielsen, ‘managing director’ do Ringkjøbing Landbobank, afirma que “o financiamento de projetos sustentáveis e responsáveis está plenamente alinhado com a estratégia” da instituição.“Estamos satisfeitos por apoiar a Greenvolt neste projeto em Høegholm, que gera impacto real a nível regional e contribui para as metas energéticas nacionais”, sustenta.Já Adrian Góralski, da Greenvolt Power, destaca que a conclusão deste acordo de ‘project finance’ com o Ringkjøbing Landbobank “foi um processo colaborativo que permitirá desenvolver um projeto relevante não apenas para a Greenvolt, mas também para a transição energética na Dinamarca e na Europa”.Integrada no portefólio da norte-americana Kohlberg Kravis Roberts (KKR), a Greenvolt conta atualmente com um ‘pipeline’ de 14,1 Gigawatts (GW) em projetos ‘utility-scale’ em desenvolvimento na Europa, Estados Unidos e Ásia, abrangendo os segmentos solar, eólico e ‘storage’ (armazenamento), reclamando neste último um lugar “entre os maiores promotores europeus”, com um ‘pipeline’ total de 4,7 GW.O grupo desenvolve ainda atividade nos setores da biomassa sustentável e geração distribuída de energia. .Greenvolt instala central fotovoltaica no Almada Forum com produção superior a um gigawatt