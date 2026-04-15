Greenvolt vai instalar maior parque de estacionamento solar da Irlanda no Aeroporto de Cork

A Greenvolt Next, do Grupo Greenvolt, anunciou hoje um acordo com o Aeroporto de Cork para desenvolver o maior parque de estacionamento solar da Irlanda.

O projeto terá 1,7 MW de capacidade, será composto por 3.696 painéis e deverá gerar cerca de 1,5 GWh por ano, o que equivale a 20% das necessidades elétricas do aeroporto.

A obra será executada em duas fases: a primeira será concluída ainda no primeiro semestre deste ano e a segunda arrancará em setembro, com término previsto para agosto de 2027.

O investimento conta com apoio financeiro dos departamentos dos Transportes e do Clima, Ambiente e Energia da Irlanda, incluindo mais de dois milhões do Programa de Sustentabilidade dos Aeroportos Regionais.

A assinatura do contrato decorreu na presença dos ministros Darragh O’Brien e Jerry Buttimer, e foi formalizada por Niall MacCarthy, do Aeroporto de Cork, e John Carty, da Greenvolt Next Irlanda e Reino Unido.

João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, afirma que “este acordo com o Aeroporto de Cork demonstra que o setor da aviação, em particular nas operações em terra, pode descarbonizar e pode fazê‑lo utilizando infraestruturas existentes. Para além dos benefícios ambientais, esta solução permite reduzir custos, ganhar previsibilidade e aumentar a autonomia energética”, conclui.

O ministro Darragh O’Brien destacou o apoio público ao projeto que considera “um investimento crucial para reduzir emissões e adaptar as infraestruturas às alterações climáticas”.

Jerry Buttimer acrescentou que os aeroportos regionais são fundamentais para o desenvolvimento económico e que este tipo de investimento promove práticas sustentáveis e fortalece a ligação a mercados internacionais.

Além da produção de energia renovável e da redução das emissões de CO₂ (impacto em Scope 2), o projeto pretende reduzir custos energéticos e aumentar a eficiência operacional através da produção local de energia.

Em 2025, o Aeroporto de Cork registou um recorde de 3,46 milhões de passageiros, tornando‑se o aeroporto de crescimento mais rápido da Irlanda.