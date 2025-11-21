Greenvolt vende dois projetos de sistemas de armazenamento em baterias na Polónia

A Greenvolt Power, do grupo Greenvolt, chegou a acordo com a canadiana Northland Power para a venda de dois projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) com capacidade acumulada de 300 MW/1,2 MWh.Situados na zona Oeste da Polónia e em fase de pronto-a-construir (a construção deve ter início em 2026), o Mieczysławów (200 MW / 800 MWh) e o Kamionka (100 MW / 400 MWh) passam a pertencer ao portfólio da energética canadiana. De resto, conta com ativos de infraestrutura energética em vários países.Os dois projetos foram concebidos para garantir uma duração de armazenamento de quatro horas, tendo em vista o reforço da flexibilidade do sistema, assim como proporcionar serviços essenciais de balanceamento. Os contratos de capacidade têm duração de 17 anos e estão indexados à inflação.Em comunicado, a Greenvolt salienta que a transação está alinhada com a estratégia de rotação de ativos da Greenvolt, que prevê a venda de cerca de 70% a 80% dos ativos desenvolvidos internamente, o que significa manter entre 20% e 30% dos mesmos. A venda vai suportar a "aceleração do desenvolvimento de projetos solares, eólicos e de armazenamento de grande escala na Europa, América do Norte e Ásia", pode ler-se na mesma nota..Greenvolt obtém financiamento de 35 milhões para projeto na Dinamarca\n\n.Greenvolt instala central fotovoltaica no Almada Forum com produção superior a um gigawatt.Greenvolt mantém funções de Manso Neto apesar da acusação