DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Greenvolt vende dois projetos de sistemas de armazenamento em baterias na Polónia

A energética chegou a acordo para contratos válidos por 17 anos e indexados à inflação, referentes a dois projetos com capacidade acumulada de 300 MW/1,2 MWh.
João Manso Neto
João Manso NetoAndré Luís Alves / Global Imagens
Publicado a

A Greenvolt Power, do grupo Greenvolt, chegou a acordo com a canadiana Northland Power para a venda de dois projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) com capacidade acumulada de 300 MW/1,2 MWh.

Situados na zona Oeste da Polónia e em fase de pronto-a-construir (a construção deve ter início em 2026), o Mieczysławów (200 MW / 800 MWh) e o Kamionka (100 MW / 400 MWh) passam a pertencer ao portfólio da energética canadiana. De resto, conta com ativos de infraestrutura energética em vários países.

Os dois projetos foram concebidos para garantir uma duração de armazenamento de quatro horas, tendo em vista o reforço da flexibilidade do sistema, assim como proporcionar serviços essenciais de balanceamento. Os contratos de capacidade têm duração de 17 anos e estão indexados à inflação.

Em comunicado, a Greenvolt salienta que a transação está alinhada com a estratégia de rotação de ativos da Greenvolt, que prevê a venda de cerca de 70% a 80% dos ativos desenvolvidos internamente, o que significa manter entre 20% e 30% dos mesmos. A venda vai suportar a "aceleração do desenvolvimento de projetos solares, eólicos e de armazenamento de grande escala na Europa, América do Norte e Ásia", pode ler-se na mesma nota.

João Manso Neto
Greenvolt obtém financiamento de 35 milhões para projeto na Dinamarca
João Manso Neto
Greenvolt instala central fotovoltaica no Almada Forum com produção superior a um gigawatt
João Manso Neto
Greenvolt mantém funções de Manso Neto apesar da acusação
energia
Greenvolt

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt