Greenvolt vende parque solar na Hungria por 64,2 milhões aos gregos da PPC

A Greenvolt comunicou esta sexta-feira que a sua subsidiária Greenvolt Power acordou vender o Projeto Kira, um parque solar fotovoltaico de 57,47 MWp em Királyegyháza, situado no sul da Hungria, ao grupo grego PPC por 64,2 milhões de euros.

O parque entrou em operação comercial em julho de 2024 e beneficia de uma tarifa feed‑in (FiT) "ao abrigo do regime KÁT da Hungria por um período de 25 anos", detalha a energética em comunicado.

Uma tarifa feed-in (FiT) é um mecanismo de política pública concebido para acelerar o investimento em energias renováveis. Na prática, consiste num preço fixo e garantido pelo Estado pago aos produtores de energia limpa (eólica, solar, biomassa) por cada quilowatt-hora (kWh) que estes injetam na rede elétrica.

A conclusão da venda está prevista até ao final de 2026 e depende das condições contratuais habituais (autorizações, due diligence e demais formalidades).

A operação insere‑se na estratégia de rotação de ativos da Greenvolt: desenvolver, construir e depois vender projetos em operação para libertar capital e financiar novo desenvolvimento no seu pipeline.