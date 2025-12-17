Greenvolt vende projeto eólico de 253,1 MW na Roménia à Engie por 472 milhões

O Grupo Greenvolt anunciou a venda, através da sua promotora Greenvolt Power, de um projeto eólico onshore de 253,1 MW localizado no distrito de Ialomița, no sudeste da Roménia, à Engie Romania. O preço acordado para a transação é de 472,3 milhões de euros, sujeita às condições contratuais habituais.O parque, atualmente em construção e composto por 42 turbinas, deverá entrar em operação em 2027 e tornar‑se um dos maiores da Roménia. Parte da sua capacidade está assegurada por um Contrato por Diferença (CfD) de 15 anos, o que dá visibilidade de receitas a longo prazo e melhora o perfil do projeto do ponto de vista de investimento.Para a Engie, a compra reforça a presença no mercado romeno e contribui para a ambição do grupo de atingir 95 GW de capacidade renovável e de armazenamento até 2030. “Ao integrar um projeto eólico de grande escala desta dimensão no nosso portefólio, estamos a duplicar a nossa presença renovável num mercado com forte potencial de crescimento”, afirmou Cristian Buzan, vice‑presidente da Engie Romania.Do lado da Greenvolt, a operação insere‑se na estratégia de rotação de ativos do grupo, que prevê vender cerca de 70–80% dos projetos desenvolvidos internamente e manter 20–30% no balanço. “Ao longo de 2025, continuámos a concretizar a estratégia do Grupo de rotação de parte dos nossos ativos utility‑scale, concluindo várias operações de sucesso que nos permitem reinvestir em novas oportunidades nos nossos mercados‑chave”, disse João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt.A empresa sublinha que esta venda sucede a outras transações realizadas em 2025 — incluindo projetos eólicos na Polónia, um pipeline greenfield em Espanha e operações de BESS na Polónia — e reforça a posição da Greenvolt Power como desenvolvedora de projetos utility‑scale. .Greenvolt fecha acordo com corticeira M.A.Silva para criar duas comunidades de energia