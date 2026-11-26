A greve dos maquinistas da CP suprimiu 160 dos 544 comboios programados entre a meia noite e o meio dia desta quinta-feira, o equivalente a 29,4% das ligações previstas, segundo dados da transportadora.

Hoje, tal como na passada segunda-feira e na próxima sexta-feira, a greve é parcial, depois de uma paralisação total na terça e na quarta-feira para a qual foi decretada serviços mínimos.

De acordo com o último balanço da CP - Comboios de Portugal, a taxa de supressão mais elevada (68,8%) registou-se no longo curso, em que foram suprimidos 22 dos 32 comboios previstos.

Seguiu-se o serviço regional, com uma taxa de supressão de 57,6%, correspondente ao cancelamento de 72 dos125 comboios programados.

Quanto aos urbanos, o menor impacto da greve fez-se sentir em Lisboa, com a supressão de apenas 18 dos 260 (6,9%) dos 260 previstos.

Já no Porto foram realizadas 71 das 113 ligações programadas, enquanto em Coimbra efetuaram-se oito dos 14 comboios previstos.

A paralisação dos maquinistas da CP tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

Numa informação publicada no seu 'site', a CP já tinha alertado para "fortes perturbações" na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.