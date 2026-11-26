A paralisação dos maquinistas da CP voltou a causar fortes constrangimentos no arranque da manhã desta quinta-feira. Entre a meia-noite e as oito da manhã, a transportadora pública viu-se forçada a cancelar 93 das 247 ligações previstas, o que representa a supressão de 37,7% da oferta programada.

A greve, que se prolonga até ao final da semana, segue hoje um formato parcial, à semelhança do que aconteceu no início da semana e após dois dias de paragem total. Os serviços regionais e o longo curso foram os mais afetados nas primeiras horas do dia: no longo curso não circulou nenhuma das 14 composições agendadas até às sete horas desta quinta-feira, enquanto nos regionais mais de metade das viagens (60,3%) ficaram em terra.

Nas áreas metropolitanas, o cenário revelou-se assimétrico. No Porto, foram cancelados 22 dos 52 comboios urbanos previstos (42,3%). Em Lisboa, o impacto cifrou-se em 14,4% de viagens suprimidas, correspondendo a 16 comboios parados num universo de 111 programados. Já na rede urbana de Coimbra, dos sete comboios previstos, três não chegaram a realizar-se.

Na origem do protesto da estrutura representativa dos maquinistas estão exigências como "a recuperação do poder de compra", a valorização das carreiras, a melhoria do quotidiano laboral e o reforço das garantias de segurança no setor ferroviário. Apesar dos constrangimentos, mantêm-se garantidas as operações mínimas de emergência, manutenção e apoio à segurança do tráfego.

A operadora ferroviária, que já tinha emitido avisos prévios sobre os impactos na circulação, relembrou que os passageiros afetados podem pedir o reembolso integral do bilhete ou efetuar a troca gratuita para uma viagem alternativa na mesma categoria.