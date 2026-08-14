Greve na EasyJet cancela pelo menos 40 voos no fim de semana em França

Pelo menos 40 voos da EasyJet serão cancelados este sábado em França devido à greve dos tripulantes de cabine, estando previstos outros cancelamentos no domingo, numa paralisação que ocorre num dos fins de semana de maior tráfego do verão.

De momento, 39 voos com partida de aeroportos franceses já foram cancelados este sábado, referiu o jornal Les Echos, citado pela agência de notícias EFE, prevendo um número semelhante de cancelamentos nos voos de regresso.

A greve, apoiada pelos três sindicatos representativos do pessoal de cabine - SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC e UNPNC-CFDT -, foi convocada após o fracasso das negociações com a direção sobre as condições de trabalho.

A EasyJet opera nos aeroportos parisienses de Charles de Gaulle e Orly, bem como nos de Lyon, Nantes, Bordéus e Nice.

Os sindicatos denunciam uma “degradação contínua” das condições de trabalho e exigem, entre outras medidas, uma maior estabilidade nos horários.

Criticam as alterações de última hora, as sequências de voos durante vários dias e as rotações que consideram especialmente exigentes.

A greve insere-se numa convocatória apresentada pelos sindicatos para o período entre 07 de agosto e 02 de setembro, pelo que poderão ocorrer novas mobilizações nas próximas semanas.

Em França, a EasyJet conta com vários milhares de trabalhadores, dos quais uma parte significativa é constituída por tripulação de cabine.

França constitui um dos principais mercados da transportadora na Europa continental, onde a companhia britânica expandiu as atividades nos últimos anos.