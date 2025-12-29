Greve na Petrobras: Justiça brasileira ordena manutenção de 80% da força laboral

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) ordenou que 80% da força de trabalho se mantenha em todas as instalações da Petrobras no Brasil, na sequência da greve geral por tempo indeterminado iniciada a 15 de dezembro. O não cumprimento da ordem acarreta uma multa de 200 mil reais por dia (cerca de 30 mil euros).Em comunicado, o tribunal proibiu ainda os sindicatos de impedirem o transporte de trabalhadores e de equipamentos para as unidades, incluindo as operações da subsidiária logística Transpetro.A Petrobras "continua a trabalhar e a garantir a produção e o abastecimento", declarou Sylvia dos Anjos, diretora de Exploração e Produção, à Reuters. A empresa acrescentou que, depois de cerca de quatro meses de negociações, 11 sindicatos aprovaram a última proposta salarial, terminando a greve na maioria das suas bases, embora permaneçam cinco grupos dissidentes.O Sindipetro‑NF, que representa cerca de 25 mil trabalhadores, rejeitou a oferta mais recente e mantém a posição de não encerrar a paralisação. As negociações permanecem complexas, nomeadamente pela inclusão de matérias relacionadas com os fundos de pensões da Petrobras, pelo que ainda não é certo quando o conflito terminará..Consórcio formado pela Petrobras investe 8,1 mil milhões de euros no Brasil