Greve na REN Atlântico: trabalhadores do terminal de Sines param de 23 a 25 de agosto

Os trabalhadores da REN Atlântico que operam o terminal de gás natural liquefeito (GNL) de Sines vão realizar uma greve entre 23 e 25 de agosto de 2026, convocada pelo SITE Sul e pela Fiequimetal, no âmbito de um processo reivindicativo que, dizem os sindicatos, dura desde 2012.

As principais exigências passam pelo acesso a uma pré‑reforma que compense o desgaste inerente ao trabalho por turnos — em condições semelhantes às previstas para os trabalhadores abrangidos pelo ACT 2000 — e pela correção de desigualdades salariais entre trabalhadores que desempenham as mesmas funções.

A Fiequimetal afirma que a maioria dos trabalhadores do terminal acumula, em média, 20 anos em regime de turnos. Sem alterações, um trabalhador daquela instalação teria, segundo o sindicato, de permanecer mais 26 anos e nove meses no ativo em regime de turnos, totalizando 46 anos e nove meses nessa condição, argumento que sustenta o pedido de um plano de pré‑reforma a médio prazo.

Os sindicatos sublinham também o carácter estratégico do terminal de Sines para a segurança do abastecimento energético do país e defendem que a administração da REN tem capacidade económica e financeira para dar resposta às reivindicações. A administração da REN ainda não se pronunciou publicamente sobre a convocação da greve.