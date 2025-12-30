Greve nos bares dos comboios de longo curso com adesão total, diz sindicato

Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso cumprem esta terça-feira, 30, o 17.º dia de greve em nove meses, com adesão de 100%, segundo o sindicato, que acusa a empresa que explora o serviço de incumprir o Acordo de Empresa.Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte salientou que os trabalhadores estão em luta para que o Acordo de Empresa seja cumprido, nomeadamente em “escalas de horários que respeitem a carga horária de 8 horas diárias e de 35 horas semanais”, “pagamento do trabalho ao sábado e domingo com um acréscimo de 25%” e “pagamento do subsídio de refeição diário de 11,50 euros e 13 euros”.Além disso, os trabalhadores reivindicam também o “pagamento das diuturnidades no valor de 20 euros de cada”, “pagamento dos prémios de responsabilidade e subsídio de transporte”, bem como “aumentos salariais dignos para 2026”.“O ITAU que explora o serviço de refeições dos bares dos comboios de longo curso Alfa Pendular e Intercidades desde abril de 2025, recusa-se a cumprir o Acordo de Empresa (AE) em vigor”, rematou o sindicato.A empresa ITAU foi contactada, mas até ao momento não deu resposta..Trabalhadores dos bares dos comboios da CP em greve a partir de hoje\n