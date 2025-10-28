Grupo Abanca aumenta lucros em 5% para 670 milhões até setembro

O Abanca, que conclui em 2024 a compra do português EuroBic, teve lucros de 670,4 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 5% do que no mesmo período de 2024, anunciou esta terça-feira, 28 de outubro, o banco espanhol.O volume de negócios do grupo financeiro espanhol superou os 134.000 milhões de euros no final de setembro, mais 5,6% do que um ano antes, divulgou o banco, num comunicado.O crédito (não problemático) concedido pelo grupo alcançou os 52.152 milhões de euros (mais 6,3% do que nos final de setembro de 2024).Os recursos de clientes ascenderam a 81.758 milhões de euros, mais 5,2% comparando com setembro do ano passado, tendo o Abanca fechado o terceiro trimestre de 2025 com 88.000 novos clientes em Espanha e 30.000 em Portugal face ao final do terceiro trimestre de 2024."A carteira do Abanca apresenta um perfil nitidamente retalhista: 94% dos depósitos pertencem a famílias e empresas e 70% têm saldo inferior a 100.000 euros", disse o banco, no mesmo comunicado divulgado hoje.O grupo sublinhou ainda o "dinamismo dos recursos fora de balanço" (fundos de investimento, pensões ou gestão patrimonial) e dos seguros, com os primeiros a crescerem 20,1%, para 18.945 milhões de euros. Quanto os prémios de seguros "gerais e de vida risco" cresceram 14,6% e ascenderam a 634 milhões de euros no final de setembro.O Abanca teve lucros de 1.203 milhões de euros em 2024, mais 69,1% do que em 2023.Em Portugal, o grupo Abanca, que atuava só através de sucursal, concluiu em julho de 2024 a compra do EuroBic.Na sequência desta aquisição, o Abanca decidiu fechar a sucursal em Portugal e passar a integrar todo o negócio da sucursal portuguesa (todos os ativos e passivos) no agora designado EuroBic Abanca.Assim, o grupo irá deixar de operar através de uma subsidiária e passará a operar em Portugal através de um banco autónomo.Segundo o Abanca, a medida tem como objetivo simplificar a estrutura societária, reduzir custos e ainda "reforçar a posição competitiva do grupo Abanca no setor financeiro português, consolidando numa única empresa todo o negócio do grupo Abanca em Portugal".Enquanto decorre essa integração, o banco designa-se EuroBic Abanca mas esta é uma marca transitória e quando a integração estiver completa passará a designar-se apenas Abanca.Uma vez que o processo de integração operacional e tecnológica irá acontecer durante este ano, o novo nome deverá vigorar a partir de 2026..Clientes burlados manifestam-se à frente do Eurobic/Grupo Abanca