Grupo Air France-KLM com lucro líquido recorde de 1,8 mil milhões em 2025
As receitas do grupo no ano passado também atingiram um valor recorde, de 33 mil milhões de euros, mais 4,9% do que em 2024, informou a companhia em comunicado.
A Air France-KLM registou um lucro líquido recorde de 1.750 milhões de euros em 2025, impulsionado pelas remodelações implementadas e pela moderação dos preços dos combustíveis, anunciou esta quinta-feira, 19, o grupo franco-neerlandês.

As receitas do grupo no ano passado também atingiram um valor recorde, de 33.000 milhões de euros, mais 4,9% do que em 2024, informou a Air France-KLM em comunicado.

“Apesar da persistente incerteza externa, encaramos 2026 com confiança e com o compromisso de implementar de forma rigorosa e disciplinada a nossa estratégia para atingir os nossos objetivos a médio prazo”, afirmou o presidente executivo do grupo, Benjamin Smith, após destacar o “sólido desempenho num ambiente complexo” da Air France-KLM em 2025.

Segundo Smith, as companhias aéreas do grupo transportaram mais de 100 milhões de passageiros e geraram receitas operacionais recorrentes de mais de 2.000 milhões de euros, um feito inédito” na história da empresa.

Este resultado histórico para o grupo - que reúne as companhias aéreas Air France, KLM e Transavia - de transportar 102,8 milhões de passageiros em 2025 coloca-o em terceiro lugar na Europa, atrás do grupo Lufthansa (131 milhões de passageiros) e do grupo IAG (126 milhões de passageiros).

O presidente executivo atribuiu os bons resultados do grupo, em grande parte, à implementação da sua estratégia ‘premium’ mais rentável (primeira classe, ‘business’ e ‘premium’), melhorando a experiência do cliente em todas as suas companhias aéreas, em particular com novas cabines, ‘wi-fi’ de alta velocidade e salas VIP em todo o mundo.

Ao mesmo tempo, foram obtidas melhorias em sustentabilidade através da renovação da frota e de uma maior utilização de combustível de aviação sustentável (SAF).

O grupo antecipa para 2026 um crescimento moderado e uma sólida disciplina financeira, em linha com a sua estratégia de desenvolvimento sustentável e de criação de valor.

Para além de um aumento previsto da capacidade entre 3% e 5% face a 2025, a Air France-KLM estima que o custo unitário registará uma variação entre 0% e 2%, dos quais aproximadamente 0,5% estarão relacionados com o processo de ‘premiumização’, ou seja, de continuar a elevar a categoria da sua oferta.

Em matéria de investimentos, o grupo prevê despesas de capital líquidas na ordem dos 3.000 milhões de euros e manter uma estrutura financeira equilibrada.

A renovação da frota é também um eixo estrutural do plano de transição da Air France-KLM e um pilar central da sua estratégia de descarbonização e melhoria da eficiência operacional.

No âmbito desta estratégia, o grupo continua a incorporar aeronaves de nova geração, entre as quais o Airbus A350, o Boeing 787-10, a família Airbus A320neo, o Airbus A220 e o Embraer 195-E2.

Estes modelos consomem até 25% menos combustível por passageiro-quilómetro e reduzem a pegada sonora em até 63% em comparação com as aeronaves da geração anterior que substituem, destacou a Air France-KLM.

No final de dezembro de 2025, as aeronaves de nova geração representavam 35% da frota do grupo, o que representa um aumento de oito pontos percentuais em relação a 2024.

Para 2030, o grupo prevê que até 80% da sua frota seja composta por aeronaves de nova geração.

